Mulder: “De Ketelaere? Milan e Serie A posto per stelle a fine carriera”

L’ex attaccante di Anderlecht e Ajax negli anni ’60 e ’70 Jan Mulder ha detto la sua sul trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan. Queste le dichiarazioni (certamente opinabili) riportate da hln.be: "Non capisco nulla di questo trasferimento. Ovviamente De Ketelaere sarebbe dovuto andare in Premier League perché è il campionato migliore del mondo. Il Milan e la Serie A, invece, sono il posto dove le star vanno a fine carriera. Il Leeds gioca un calcio attraente in Premier, sarebbe stato perfetto per lui". Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan