Mourinho su Zaniolo: “Secondo me l’1 febbraio è ancora qui”

Al termine della sfida contro lo Spezia , vinta dalla Roma 0-2, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico giallorosso José Mourinho , che non poteva che soffermarsi sul caso Zaniolo . L'allenatore portoghese non ha escluso che il classe 1999 non possa essere ancora nella Capitale alla chiusura del calciomercato invernale. Di seguito le sue parole.

"Per me ha parlato il direttore, l'importante è aver vinto la partita e aver fatto Ho la mia opinione, la mia sensazione è che il 1 febbraio sarà qua. Il mercato è aperto, lui ha voglia di andare. Che passo indietro? Ha manifestato la voglia di andare via, ma non è detto che vada via".