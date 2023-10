Mourinho: “La Supercoppa con il Milan? Una svolta per la mia carriera”

Le parole di José Mourinho sulla Supercoppa contro il Milan

"Ero terzo a gennaio, poi sono andato subito al Porto perché è possibile cambiare subito panchina in corsa e a gennaio sono andato al Porto. Pochi mesi dopo, gioco la finale del Portogallo proprio contro il Leiria che avevo appena lasciato. È stata una finale drammatica dal punto di vista emotivo. La Supercoppa col Milan? Mentalmente, è stata una partita super importante per noi e la svolta per la mia carriera. Eravamo una squadra di bambini, io ero un bambino a quel livello lì, a parte Vitor Baia non avevamo giocatori di esperienza. Abbiamo giocato contro il Milan di Ancelotti, c'erano Shevchenko, Rivaldo, Maldini e per noi perdere 1-0 e giocare come abbiamo fatto è stato di un'importanza clamorosa".