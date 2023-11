Mourinho: “Non è normale che club d’alta classifica abbiano perso punti”

José Mourinho , allenatore della Roma , ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Lecce e lo ha fatto ai microfoni di 'DAZN'. Il tecnico giallorosso ha detto che non è normale, secondo lui, che squadre d'alta classifica abbiano perso punti in questa giornata. Un allusione al Milan ? Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di José Mourinho al termine di Roma-Lecce

"Io non penso che il problema sia essere davanti alla Lazio, penso che non sia normale che tante squadre d'alta classifica in questa giornata abbiano perso punti. Non è normale. Questa settimana non potevamo non vincere, ora siamo più vicini".