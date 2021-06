Morte Seid Visin, Donnarumma: “Non posso dimenticare il suo sorriso”

Gianluigi Donnarumma ricorda Seid Visin, suo ex compagno ai tempi del settore giovanile del Milan. Queste le dichiarazioni

Il mondo del calcio e non solo piange la scomparsa del giovane Seid Visin, che non ha saputo reggere alle pressioni di una vita troppo spesso spietata. Gianluigi Donnarumma, ai microfoni dell'ANSA, ha ricordato il suo ex compagno ai tempi delle giovanili del Milan. Queste le dichiarazioni: "Ho conosciuto Seid appena arrivato a Milano, vivevamo insieme in convitto, sono passati alcuni anni ma non posso e non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile, quella sua gioia di vivere. Era un amico, un ragazzo come me".