Morte Berlusconi, Thiago Silva: “Mi ha insegnato a essere Milanista”

Thiago Silva, ex difensore del Milan , arrivato in Italia proprio sotto il presidente rossonero Silvio Berlusconi , ha voluto ricordare l'ex premier con una lunga intervista su Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole.

Su un ricordo: "Mi ha mostrato la sua grande e immensa passione per il Milan, insegnandomi cosa volesse dire essere milanista. E' per me un ricordo bello, importante e... Forza Milan, sempre. Fu Leonardo a negoziare tutto ma il Presidente Berlusconi e Galliani mi aiutarono a capire che cosa fosse davvero il Milan. Il loro amore per il club mi fece capire che non potevo sbagliare".