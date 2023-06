Morte Berlusconi, Albertini: “Era un presidente presente”

Demetrio Albertini ha ricordato così lo scomparso Silvio Berlusconi: "Nello sport solitamente non si danno percentuali di merito, ma oggettivamente lui ha avuto il merito di unire un'idea con la fattibilità di un obiettivo - riporta il sito di 'Sky Sport'. Quindi ha inciso tantissimo. Ho vissuto la presidenza di Silvio Berlusconi da giovane aggregato alla prima squadra, sino a diventare uno della vecchia guardia. Ha sempre avuto parole adeguate in ogni fase della mia vita sportiva. Prima che entrasse in politica, veniva sempre a pranzo con noi alla vigilia delle partite, ricordo anche le sue barzellette. Era un presidente presente". Morte Berlusconi, tutte le news in tempo reale >>>