Moratti: “Mancini? Quando ti ritrovi sul piatto un’offerta del genere…”

Intervistato dai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Massimo Moratti ha parlato dell’addio di Mancini come ct della Nazionale . Secondo l’ex presidente dell’ Inter , infatti, diventa difficile rifiutare un’offerta come quella ricevuta dall’ex tecnico proprio dei nerazzurri. Ecco le parole di Moratti .

"Quando un professionista si ritrova sul piatto un'offerta di quel genere, è naturale che accetti. Forse cominciava ad annoiarsi e magari avrà pensato che con la nazionale non ci fosse un futuro. Il denaro ha spazzato via gli ultimi dubbi. Probabilmente avrebbe potuto gestire la vicenda con più accortezza, ma avrebbe ricevuto ugualmente le critiche".