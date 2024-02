Morales: “Milan? Forse quel turn-over non era necessario a Monza…”

Intervenuto a Tmw News, Massimo Morales ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta arrivata contro il Monza: "Forse non era necessario fare quel turn over così massiccio. Dopo aver vinto 3-0 col Rennes non è che hai un risultato in bilico al ritorno. In campionato i rossoneri parevano aver ritrovato continuità e alcune certezze e invece è arrivato questo stop inatteso in un momento inopportuno. Forse insomma sono critiche stavolta giustificate".