Monza, Stroppa: “Spero di far gioire di nuovo Galliani a Perugia”

Dopo la vittoria contro il Benevento il Monza di Stroppa, in caso di vittoria a Perugia, sarebbe in Serie A. Una città tanto cara ad Adriano Galliani...

Dopo la vittoria netta per 3-0 contro il Benevento, il Monza adesso è padrone del proprio destino. In caso di vittoria a Perugia, infatti, il club biancorosso guadagnerebbe la promozione in Serie A. Inevitabile che i ricordi vadano al lontano 1999, quando il Milan , proprio nel capoluogo umbro, si laureò campione d'Italia. L'allenatore Giovanni Stroppa vuole far gioire Adriano Galliani allo stesso modo. Queste le dichiarazioni riportate da 'MonzaNews'.

"Pensavo che fosse una partita stregata all’inizio con 5-6 palle gol nei primi minuti dove siamo stati straordinari. Non abbiamo mai mollato, all’intervallo ho detto di proseguire così e ce l’abbiamo fatta. Noi padroni del nostro destino? Avrei pagato per essere in questa situazione. Per come è iniziato l’anno, è già una gran cosa. La squadra ha reagito alla grande dopo il ko con il Frosinone. La testa fa la differenza in questi momenti. Frosinone è alle spalle. Alla fine ho chiesto i risultati, ma non ho guardato le immagini delle altre. Riprenderemo domani curando tutti i particolari, dovremo essere ancora più tosti. Galliani esulterà al Curi come accaduto quando vinse contro il Milan? Me lo auguro”. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Mino Raiola non ce la fa, Sven Botman esce allo scoperto