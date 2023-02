Monza, Palladino: “Proviamo a recuperare Carlos Augusto per il Milan”

Le parole di Raffaele Palladino sul rientro di Carlos Augusto

"Carlos Augusto fino alla rifinitura stava bene, poi ha avuto un affaticamento e abbiamo preferito non rischiarlo e sono cose che possono succedere. Cercheremo di recuperarlo per il Milan. Non era facile da quando sono arrivato io con la situazione non semplice, i tanti nuovi arrivi, i primi risultati che non arrivavano. E' stato fatto un percorso di crescita, la squadra adesso è convinta che in Serie A ci può stare. Tutti i complimenti che arrivano gratificano e ti stimolano".