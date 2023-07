Monza, Palladino: “Felice se Carlos Augusto andasse in un grande club”

Intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, l'allenatore del Monza , Raffaele Palladino , ha parlato in vista della prossima stagione: "Lo scorso anno non mi ha dato fastidio il fatto che si volesse alzare l'asticella ad un certo punto: sapevo che sarebbe successo, però oltre alla poca memoria, nel calcio spesso manca equilibrio. Facendo il passo più lungo della gamba si rischia di cadere. Ma il Monza ha un gruppo solidissimo".

Infine, Palladino ha concluso con un pensiero sul terzino del Monza, Carlos Augusto: "Abbiamo perso Rovella ma abbiamo aggiunto Gagliardini in mezzo al campo. L'ossatura c'è, dobbiamo solo puntellare qualcosa. Non mi piace avere il calciomercato aperto mentre si gioca ma me ne farò una ragione. Carlos Augusto? Se dovesse andare in un grande club sarò felice per lui".