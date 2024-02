Pastore: “Milan fase difensiva terribile. Adli non può fare quel ruolo”

Monza-Milan, il parere di Pastore su Adli

"Il Milan continua ad avere una fase difensiva terribile. Maignan è un po' che non si mette in luce, e contro il Monza è stato abbandonato dalla difesa, e non solo. Non voglio tornare sul solito Adli, però ancora una volta ha dimostrato di non avere fase difensiva, cambio di passo. Ha poi ha un rendimento molto altalenante fra trasferta e casa. A San Siro si esalta perché forse gli piace l'ambiente, in trasferta non ricordo una buona partita di Adli, fatta eccezione per quella di Empoli. E' un giocatore che secondo me non può giocare in quel ruolo per questo Milan scoperto, però si continuano a ripetere sempre le stesse cose".