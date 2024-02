Marcolin: “Contro il Monza il ‘Milan 2’, tornasse indietro Pioli…”

Marcolin ha dichiarato: "Visto il 3-0 contro il Rennes di giovedì scorso le strade erano due: o tenerli per 60' e poi con 5 cambi dare loro un po' di riposo, oppure non cambiarli tutti e tre, magari due su te, uno su tre. Potevi gestire questa cosa. Quando cambi in blocco cambiano i riferimenti, le distanze, il modo di parlare. Hai visto un Milan diverso, era il Milan 2, e questo può fare fatica contro l'entusiasmo, la corsa e l'attacco agli spazi del Monza. Se tornasse indietro Pioli, sapendo questa risposta ed il 3 a 0 contro il Rennes non lo farebbe questo passaggio". LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan - Sirene inglesi per Reijnders: ecco a chi interessa>>>