Monza-Milan, Krunic: “I cambi servivano a non prendere gol”

Rade Krunic , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Dazn' al termine di Monza-Milan, partita della 23^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023 in svolgimento allo 'U-Power Stadium'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sulla rete inviolata.

Sulle tre partite senza prendere gol: "Da quando abbiamo cambiato qualcosa, quello lo avevamo in mente. Non eravamo abituati a prendere tutti quei gol da quando c'è Pioli. Invece è stato un periodo difficile, abbiamo cambiato qualcosa e anche noi abbiamo pensato a dove migliorare e su cosa dobbiamo lavorare. Ci siamo riusciti in queste tre partite consecutive, qualcosa funziona finalmente". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>