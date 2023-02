Monza-Milan, Galliani: “Berlusconi allo stadio. Io? Religioso silenzio”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della gara contro il Milan in programma sabato alle 18:00 all'U-Power Stadium

Daniele Triolo

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e per oltre trent'anni dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' annunciando la presenza di Silvio Berlusconi, Presidente dei brianzoli ed ex, leggendario, proprietario dei rossoneri, per la sfida incrociata di sabato 18 febbraio, alle ore 18:00, all'U-Power Stadium.

Monza-Milan, Berlusconi e Galliani tra passato e presente" — Ecco, dunque, le dichiarazioni di Galliani sulla partita di andata, disputatasi il 22 ottobre 2022 a 'San Siro' e terminata 4-1 per il Milan. "Avevo dentro il cuore diviso a metà. Il Monza è la squadra della mia città, ma 31 anni di Milan non possono essere cancellati. Mi rimarranno sempre nel cuore. Sabato le emozioni saranno le stesse. E' un sogno giocare una partita così. Che il teatro sia 'San Siro' o l'U-Power Stadium non cambia, è un sogno. Abituati a fare i derby con Seregno e Renate ... adesso è incredibile".

Sui suoi sogni: "Il sogno si è realizzato lo scorso anno. Io tifo tre squadre: il Milan, il Monza e l'Armani. Nell'ultima stagione Milan e Armani hanno vinto lo Scudetto e il Monza è stato promosso in Serie A. Speriamo che il 2023 sia simile al 2022". Quindi, ancora Galliani sulla partita di dopodomani: "La mia vita calcistica è Milan-Monza, non sarebbe potuto accadere altro. Il mio ultimo ballo professionale non poteva che essere il Monza. Non potevo tradire il Milan dopo 31 anni, non sarei potuto andare in un altro club. Qui sono a casa, non c'è stato un solo tifoso del Milan che mi ha accusato di tradimento".

"Berlusconi verrà allo stadio sabato, ha promesso che ci sarà - le parole di Galliani a 48 ore circa da Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023 -. Ero a pranzo da lui sabato e ha promesso che verrà. Il Presidente, come me, quando parla del Milan dice sempre 'noi'. Sabato starò in religioso silenzio, non muoverò un muscolo né quando e se dovesse segnare il Monza, né se lo farà il Milan. Farò come all'andata". Esuberi di lusso: tra i più pagati anche un calciatore del Milan >>>