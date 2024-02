Monza, ds Franco: “Contro il Milan servirà concentrazione, su Colombo…”

Su Colombo : "È arrivato perché voluto da tutti, conosciamo il suo valore. È un ragazzo giovane, un 2002 ed è in un percorso di crescita. Deve migliorare, è un ragazzo eccezionale e si impegna molto nel quotidiano, siamo contenti di lui".

Sui tanti impegni dei rossoneri : "Quando si affronta una squadra top come il Milan i vantaggi lasciano il tempo che trovano. Ci sono grandi campioni che possono trovare la giocata in ogni momento, detto questo è un dato di fatto che anche l’aspetto fisico sarà un fattore. Noi però affrontiamo una grande squadra e dovremo essere concentrati". LEGGI ANCHE: Monza-Milan, le probabili formazioni: Pioli rivoluziona l'attacco >>>

