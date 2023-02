Monza-Milan, Ciurria: “Ogni volta spero che finisca diversamente”

L'esterno del Monza Patrick Ciurria ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al palo colpito contro il Milan

Nell'ultimo impegno in Serie A il Milan ha trovato un'importante successo contro il Monza. All'U-Power Stadium il Diavolo si è portato a casa l'intera posta in palio grazie alla rete di Junior Messias, ma i brianzoli hanno avuto diverse occasioni per pareggiare il computo delle reti.