Monza-Milan, Brocchi: “Pioli criticato troppo. Tra Loftus-Cheek e Colpani…”

Sul Monza: "Il punto di forza del Monza è il gruppo, è una squadra ben allenata, con un'identità di gioco chiara. Quello che le manca è quell'esperienza in più nell'affrontare squadre di una caratura superiore, che la porta dunque a non essere ancora pronta al 100% dal punto di vista mentale, un aspetto che in generale permette di vincere le partite più delicate".

Sul Milan: "Il Milan ora sta bene, sta dimostrando di essere una squadra che ha ritrovato quella freschezza che un po' gli era mancata in alcuni momenti della stagione. È un Milan che mi convince, così come nelle settimane precedenti. Ha avuto grossissimi problemi a livello di infortuni che hanno sicuramente cambiato le sorti del campionato e del cammino in Champions. Ora ha ritrovato dei giocatori che stanno dando qualche certezza in più. Il rientro del prestito di Gabbia dal Villarreal, ad esempio, sta aiutando molto, poiché per diverse partite, Theo ha dovuto giocare come difensore centrale. Il Milan è stato svantaggiato proprio per l'assenza di tanti difensori, che si traduce con questi numeri. E nonostante queste difficoltà, si può dire che in confronto al Monza, ha fatto meglio".

Sul duello tra Ruben Loftus-Cheek e Andrea Colpani: "Tra i due, la mia è una preferenza affettiva: Colpani è un giocatore che ho allenato al Monza, già all'epoca credevo in lui e l'ho voluto fortemente in rosa. Ha fatto dei progressi incredibili, quando è arrivato quell'anno non aveva ancora una continuità di rendimento, credeva poco nelle sue grandissime qualità. Oggi sono molto contento per lui, sta facendo bene, tanti gol e lo preferisco per questo".

Sul paragone tra Ruben Loftus-Cheek e Sergej Milinkovic-Savic: "Se lo dice il mister vuol dire che le caratteristiche sono quelle, quindi sì, gli credo. Solo da allenatore si è in grado di dare una valutazione accurata ai propri atleti, nei minimi dettagli. Valuto molto bene il suo percorso, ha fatto un lavoro meraviglioso, quest'anno è stato criticato più del dovuto".

