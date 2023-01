Inter, Lautaro polemico: “Non sono mai stato a favore del VAR”

Al termine del match tra Inter e Monza, conclusosi con il punteggio di 2-2, Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante nerazzurro si è soffermato soprattutto sull'errore dell'arbitro Juan Luca Sacchi sul gol non convalidato ad Acerbi . Inoltre ha ammesso di non essere mai stato a favore dell'introduzione del VAR. Di seguito le sue parole.

Inter, le parole di Lautaro Martinez

"L'episodio del gol non convalidato ad Acerbi ha pesato tanto, sono dettagli che fanno la differenza e che spostano le partite da una parte e dall'altra. Sono 4-5 anni che si commettono questi errori col VAR: non sono mai stato a favore del VAR, ma è una novità introdotta nel calcio e ci siamo dovuti adeguare. Se si utilizza va fatto nel modo giusto, altrimenti rovina tutto: questo non fa bene al calcio".