Monza, Galliani: “Tentativo per Ibrahimovic? Prima deve guarire, poi si vedrà”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, non ha escluso un tentativo futuro per Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni

Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, non ha escluso un tentativo futuro per Zlatan Ibrahimovic. L'ex Milan, però, mette in chiaro le cose: non verrà fatto nulla prima di un eventuale ok del club rossonero. L'ingombrante passato conta e come. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.