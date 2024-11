Monza, Galliani contro il suo Milan: “Inutile ricordare gli errori arbitrali …”

Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza , ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un incontro con i tifosi, soffermandosi in modo particolare sul gol annullato a Dany Mota contro il Milan . Nel corso del match, infatti, l'arbitro Ermanno Feliciani aveva tolto una rete ai brianzoli per un fallo di Warren Bondo su Theo Hernandez .

Il calciatore del Monza, però, aveva trattenuto senza nemmeno utilizzare una grande foga il terzino del Milan, che era immediatamente caduto. Il che ha tratto in inganno tanto il direttore di gara quanto il VAR. A questo proposito Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni polemiche in merito alla questione, come già aveva fatto in precedenza anche Alessandro Nesta. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.