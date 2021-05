Monza, Galliani: “Brocchi? Nessuna decisione a caldo” | Calcio News

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato una bella intervista al 'Corriere della Sera': le sue dichiarazioni

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Galliani: "Il mio approccio alla vita è cambiato dopo il Covid. Dopo la trasferta di Cittadella ho rischiato un incidente con un autobotte in autostrada. La mattina seguente ero alla Chiesa del Carmine per ringraziare la Madonna".