Monza, Gagliardini: “Pioli è un vincente. Berlusconi ha sempre eccelso”

Roberto Gagliardini , centrocampista del Monza , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sull'attuale allenatore del Milan Stefano Pioli e sul compianto Silvio Berlusconi . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Roberto Gagliardini

"Pioli è un allenatore forte e vincente. Berlusconi non ho avuto modo di conoscerlo ma mi ha sempre affascinato come persona e uomo di successo. In ogni strada che ha percorso ha eccelso". LEGGI ANCHE: Milan, pro e contro dell'arrivo di Kean >>>