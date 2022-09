Monza, Berlusconi avvisa Stroppa: “Adesso dovrò interessarmene io …”

Ieri pomeriggio, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, il Monza ha conquistato il suo primo punto in Serie A con il pareggio per 1-1 contro i giallorossi. Il tecnico Giovanni Stroppa, però, non può essere considerato fuori pericolo, per quanto concerne un possibile esonero, almeno a giudicare da quanto ha detto questa mattina il Presidente Silvio Berlusconi.