Monza, Berlusconi: “Mi stanno chiedendo tutti di mantenere quell’impegno”

Silvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla promessa fatta ai giocatori del Monza se avessero battuto una big

Ebbene, la vittoria contro la Juventus è arrivata nella giornata di oggi, 29 dicembre per 2-0. E in tanti si sono ricordati di quella promessa fatta dal Cavaliere a tal punto che al termine della partita gli è stato ricordato. Di seguito la sua riposta, come riportato da la Repubblica.