Monza, Balotelli: “Voglio che sia il campo a parlare. Non farò la conferenza”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mario Balotelli, nuovo attaccante del Monza, ha rilasciato una lunga intervista a “Chi” (settimanale diretto da Alfonso Signorini): “Ogni volta che parlo o dico qualcosa le mie parole sono spesso travisate per questo ho chiesto a Galliani di non sostenere la conferenza stampa. Ero sicuro che si sarebbe parlato di altro anziché solo di calcio. Ora è il momento che sia il campo a parlare. Che faccia zero gol e ne faccia dieci fino a maggio saranno le mie azioni sul rettangolo verde a parlare. Ed è giusto che sia così perché sono stanco di vedere il mio nome al centro di polemiche inutili”.

Su una sua possibile presenza al GF Vip in futuro: “Io in un reality? Dopo quello che mi ha raccontato Enock, temo proprio di no. Riuscirei a resistere 30 secondi, di questo ne sono sicuro”.

