Montolivo: “Milan? Ha i giocatori da contropiede. Bravo Conceicao a…”

Intervenuto a Sky Sport, Riccardo Montolivo ha parlato del Milan dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese: "Il Milan si è difeso bene, e secondo me in maniera intelligente si è creato i presupposti per esaltare le proprie qualità. Quindi i Leao, i Theo, i Reijnders, i Pulisic hanno bisogno di spazio. Quindi al di là del modulo che ovviamente ti aiuta a stare più basso, inevitabilmente, è proprio l'idea di dire ok, anche se è l'Udinese li aspetto un po' più basso, li lascio anche un po' la palla e mi preparo per esaltarmi".