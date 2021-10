Montolivo: “Questo Milan è Pioli-dipendente. Su Tonali …”

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato dei rossoneri di Stefano Pioli e della crescita continua di Sandro Tonali

Riccardo Montolivo , ex capitano del Milan ed oggi opinionista di 'DAZN', ha parlato a pochi minuti da Milan-Verona , partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022 che si svolgerà tra poco a 'San Siro'. Montolivo ha parlato così del tecnico rossonero, Stefano Pioli : "Questo Milan è Pioli-dipendente. È stato un processo lungo due anni, è una squadra che ha certezze, tranquillità e qualità. Per questo credo che le assenze facciano meno paura".

Quindi, su Sandro Tonali, centrocampista rossonero in crescita continua, Montolivo ha aggiunto quanto segue: "Tonali capitano del Milan in futuro? Lo può diventare se continua a crescere come sta facendo adesso. Nel suo futuro c'è sicuramente la maglia azzurra e, speriamo per i tifosi rossoneri, quella del Milan".