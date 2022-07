Montella: “Pioli, lavoro straordinario. Riconfermarsi non è impossibile”

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan oggi all'Adana Demirspor, ha commentato il lavoro di Pioli e la prossima stagione che aspetta i rossoneri. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante della Roma a Sky Sport: "Sicuramente il Milan ha fatto cose straordinarie e anche inaspettate. Tra costi e benefici mi sembra che sia la squadra che abbia ottenuto di più, frutto di una programmazione una coesione generale. Credo che quest’anno sia un po’ più difficile perché il livello si è alzato un po’, non sarà più vista come una squadra incompiuta. Pioli ha fatto un lavoro straordinario insieme alla società: riconfermarsi sarà più difficile ma non impossibile". Difesa, ritorno di fiamma per il Milan? le ultime news di mercato >>>