Montella: “Al Milan servono innesti di qualità un po’ in tutti i reparti”

L'ex allenatore della Fiorentina ha poi continuato, soffermandosi sulla finale tra Roma e Siviglia: "La Roma ha un'identità precisa, una squadra molto compatta, si difende con ordine, pazienza e sacrificio, gli attaccanti sono un po' penalizzati. Per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di Coppa del Re. Ma sono stati pochi mesi, non si può paragonare alla passione per la Roma: sono stati dieci anni molto intensi per me".