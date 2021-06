Montella: “Ho fatto degli errori, ma ho anche lanciato Locatelli al Milan”

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato delle sue precedenti esperienze, soffermandosi sul periodo in rossonero

Ospite di 'Notti europee' su Rai 1, Vincenzo Montella ha fatto un'analisi delle sue precedenti esperienze da allenatore, soffermandosi in particolare sul periodo al Milan: "Ho sempre voglia di mettermi in gioco e di rischiare, per questo ho commesso degli errori, ma non mi pento di nulla. A Firenze ho lanciato Castrovilli e Vlahovic, al Milan ho preferito Locatelli ad un veterano come Montolivo. In rossonero posso dire di essermi divertito. Abbiamo conquistato l'Europa con una squadra che l'anno prima aveva fallito".