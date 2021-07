Montella: “Donnarumma, Locatelli, Calhanoglu e Pioli: il mio pensiero”

Vincenzo Montella, ex tecnico anche del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco cosa ha detto

Daniele Triolo

Vincenzo Montella, ex tecnico, tra le squadre di Serie A, anche del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco qui di seguito alcune tra le sue dichiarazioni più interessanti.

Montella su Gianluigi Donnarumma: "È un portiere stratosferico, con una maturità incredibile per la sua età. È una soddisfazione per me averlo accompagnato in una fase della crescita. Oggi vale come un centravanti da 25 gol: il Milan ha preso un bravo portiere, ma Gigio sarà il più forte per i prossimi dieci anni".

Montella su Manuel Locatelli: "Ne feci un titolare del Milan ed a quell'età non fu una scelta facile. Ha tutto ed oggi è maturato nella gestione, prima era più impulsivo. Può fare tutti i ruoli del centrocampo: è da Juve, anzi è in una squadra così che potrà crescere ancora".

Montella su Hakan Calhanoglu: "L'Inter da campione in carica parte favorita. Simone Inzaghi è pratico e sa dare una spinta emotiva in più. Ha una squadra altamente competitiva: Hakan ha visione di gioco ed uno contro uno, per le potenzialità che ha può fare ancora di più. Con Inzaghi potrà giocare anche da interno alla Luis Alberto alla Lazio o da seconda punta".

Montella sul Milan di Stefano Pioli: "L'anno scorso sono stati grandiosi. Paolo Maldini da dirigente ha dimostrato di conoscere il calcio e i calciatori giovani. Il prossimo anno dovranno confermarsi: Zlatan Ibrahimovic è intramontabile e Olivier Giroud aggiunge fisicità ed esperienza internazionale. Anche se, a parte situazioni eccezionali, credo sia difficile vederli insieme". Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>