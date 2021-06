Montella: “Donnarumma al Psg non per soldi, ha ambizione feroce”

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Questa la sua convinzione

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Questa la sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Donnarumma diventerà il migliore al mondo. Il PSG attualmente è più competitivo del Milan, ma il club rossonero ha più storia dei parigini. Il suo è un discorso di ambizione. Non è un discorso economico. A quell'età c'è un'ambizione feroce. Per lui non credo faccia grande differenza tra i due contratti".