Montella: “Addio Locatelli? Il Milan aveva fretta, non è stato ritenuto pronto”

Vincenzo Montella, ex allenatore rossonero, ha provato a spiegare i motivi che hanno spinto il Milan a cedere Manuel Locatelli

"Addio Locatelli? Non so spiegarlo. Io ero andato via e in quel periodo il Milan ha cambiato più volte i dirigenti alla ricerca della stabilità societaria. Il club aveva fretta di tornare a certi livelli, e probabilmente Locatelli non è stato ritenuto pronto, per quei livelli".