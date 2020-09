Monica Colombo: “Tonali in settimana diventerà un giocatore del Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo è intervenuta questa mattina in diretta su Radio Sportiva.

“Daniel Maldini? Verso la fine del mercato il Milan deciderà se tenerlo in rosa o cederlo in prestito. Ad oggi sono più alte le probabilità di una sua permanenza in rossonero, anche per una questione di liste”.

“Tonali? Questa settimana diventerà un giocatore del Milan, è un investimento importante sia dal punto di vista tecnico che come punto di unione di due visioni della società: Elliott ha sposato le idee di Maldini e Massara”.

“Brahim Diaz? Innesto che arriva grazie alla rete di relazioni costruite in questi anni con il Real Madrid, c’è un gentlemen agreement tra club per trovare un accordo diverso dal prestito secco”.

