Moncada: “Un giovane italiano ha paura di fallire. In Francia non è così”

Intervistato da L'Equipe, Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del Milan, ha parlato della differenza tra i giovani francesi e quelli italiani. Queste le sue dichiarazioni: "Non so se i giocatori francesi sono più pronti degli altri, ma in generale non hanno paura. Uno spagnolo, un italiano o un tedesco ha paura di fallire. Quando parlo con Mike Maignan, lui non ha nessuna pressione, gioca e basta. Può essere la nostra mentalità. In Italia, se un giovane fa un errore, si dice subito che non è pronto e resterà in panchina per un bel po'. In Francia no".