La moglie di Giroud: “Può fare come Ibra e giocare fino a 40 anni”

E, in base a quanto raccontato dalla moglie Jennifer a 'Le Figaro', Giroud non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi. "Può fare come Zlatan Ibrahimović e giocare fino a 40 anni ", ha affermato la compagna di vita del bomber del Diavolo. Il quale, intanto, si gode il record con la Francia .

"Per lui – ha proseguito Jennifer Giroud, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola – è un onore, un motivo di cui andar fiero. Olivier però è un altruista che si costruisce nel collettivo, che ama vincere con la squadra . Il suo percorso merita rispetto perché si è guadagnato tutto con coraggio e forza mentale, senza mai abbandonare ".

"Lui non è mai appagato: farà come Zlatan"

"Dopo 19 anni di vita insieme – ha commentato ancora lady Giroud – Olivier mi impressiona per la sua resilienza: ha una mentalità da ventenne e il fisico lo sostiene perché fa attenzione a tutto. Abbiamo anche una chef in casa. In tanti alla sua età inizierebbero a mollare, lui non è mai appagato. Farà come Zlatan: il calcio è la sua droga e la sua vita, sentirete ancora parlare di lui".