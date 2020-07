Moggi: “Rangnick al Milan? Manterrei Pioli. Ibrahimovic andrà via”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato del momento del Milan in esclusiva ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘. Queste le dichiarazioni di Moggi:

Sui rossoneri: “Dopo il lockdown ha fatto il contrario dell’Inter. Evidentemente ha svolto una preparazione graduale dimostrando anche una certa qualità. Non vorrei che facessero come quando hanno cacciato Gennaro Gattuso per prendere Marco Giampaolo”.

Su Ralf Rangnick: “Manterrei l’allenatore attuale … Cambiando correrebbero un grande rischio. Il Milan sta facendo un grande campionato”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Andrà via. Quando dice le cose le fa”. INTANTO, SUL FRONTE MERCATO, SI RIAPRE UNA PISTA INTERESSANTE PER QUANTO CONCERNE L’ATTACCO DEL MILAN 2020-2021 >>>