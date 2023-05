Moggi su Pioli: “Ha vinto un campionato, ingiusto metterlo in crisi”

Intervistato dai microfoni di TMW, Luciano Moggi ha parlato del Milan e, in particolar modo, di Stefano Pioli

Intervistato dai microfoni di TMW, Luciano Moggi ha parlato del Milan e dell'operato di Stefano Pioli: "Pioli ha vinto il campionato, è stato considerato un mago. Sta dimostrando che è sempre difficile vincere i campionati ma ancora più difficile conformarsi. Ritengo Pioli un ottimo allenatore, non e giusto metterlo in crisi per qualche risultato".

L'ex dirigente ha poi continuato, commentando i rumors che vorrebbero Braida vicino al Monza: "Nel Milan aveva poco spazio… mi auguro che gliene diano eventualmente al Monza. Sicuramente capisce di calcio. Nessuno avrebbe puntato su Palladino: l’ho avuto da giocatore, non avevo dubbi che facesse bene. Sono felice per lui. Per quanto riguarda Braida, meriterebbe qualcosa in più".

Infine, Moggi ha concluso con un pensiero sul tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi: "Inzaghi quando perde una partita è sull'orlo dell'esonero. L'Inter è in perfetta forma, viene logico pensare che la squadra si stia caricando di autostima. Mica è facile fare sei gol ad una squadra che deve difendersi e lottare per la salvezza. Ad Inzaghi manca una caratteristica importante: non è un motivatore".