Milan, Moggi: “Pioli in bambola. Nessuno in squadra è un campione”

Moggi: "Ibrahimovic? Dipende dall’incarico"

"Bisogna vedere in che contesto lo si mette (Ibrahimovic). In un contesto di comando può dare ottimi risultati perché è un uomo di carattere e sa come prendere i calciatori, da cui è stimato. Se lo si mette come consulente è un discorso diverso… Dipende dall'incarico".