Modena, Pedro Mendes: “Leao brava persona. Vi svelo un retroscena”

Sull'arrivo in Italia e il rapporto con i tifosi: «Non avevo mai pensato di arrivare in Italia, anche se mi piaceva, poi c’è stata l’opportunità di Ascoli e quest’estate del Modena. Ho trovato un ambiente bellissimo, sono arrivato direttamente a Fanano e i compagni mi hanno accolto alla grande, sono stati carini anche quando non mi allenavo. Oltre a Botteghin, che già conoscevo, ho fatto amicizia in particolare con Palumbo e Bozhanaj. Le mie sfide con quest’ultimo sulle punizioni? In allenamento ho già vinto pranzi, cene e di tutto, vinco sempre io. Per il pubblico, la città, la storia e il momento credo sia stato uno dei miei gol più importanti. Sono un idolo? No, devo fare ancora di più per diventarlo. Amo la Curva Montagnani, mi piace tanto andare sotto ad esultare».