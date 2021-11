Mkhitaryan: “Raiola è il mio miglior amico. É davvero fantastico”

Henrik Mkhitaryan, calciatore della Roma, ha elogiato apertamente il suo agente Mino Raiola. Queste le dichiarazioni

Henrik Mkhitaryan, calciatore della Roma, ha elogiato apertamente il suo agente Mino Raiola. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sport1'. "È sempre onesto, dice quello che pensa e lo fa davanti, mai alle spalle. Lo conosco da nove anni ormai: è il mio consigliere, ma anche il mio migliore amico. Posso sempre chiamarlo. Mi elogia dopo le buone partite ma quando gioco male mi chiama e dice 'Henrikh, che razza di stronzate hai fatto?'. È davvero fantastico, è il miglior agente del mondo. Per lui è importante che i giocatori siano felici. Se non è così, ti porterà da qualche altra parte".