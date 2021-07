Mkhitaryan: “Ibrahimovic il più forte con cui abbia giocato, poi…”

Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, definendolo il più forte con cui abbia mai giocato

Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. I due hanno giocato insieme al Manchester United. L'armeno ha avuto parole al miele per l'attaccante svedese del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni, ai microfoni di 'Sky Sport', in merito ai calciatori più forti con cui abbia giocato in carriera: "Ibrahimovic è il primo nome che faccio. La sua classe, l'intelligenza di capire il calcio e giocare. Poi Pogba, è un giocatore forte, ogni tanto è sottovalutato, può fare la differenza. Il terzo è Aubameyang, ci capivamo molto bene".