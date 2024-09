Mistretta: “Nuovo Stadio del Milan come il GP di Monza: vi spiego …”

Massimiliano Mistretta, assessore del Comune di San Donato Milanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Il Cittadino', quotidiano specifico della provincia di Lodi, soffermandosi in modo particolare sul Nuovo Stadio del Milan. In particolare ha paragonato la costruzione del nuovo impianto rossonero al Gran Premio di Monza. Nonostante si tenga ad una certa distanza dal comune in questione, anche il GP ha avuto uno stretto legame con il tessuto sociale, culturale e commerciale del territorio. Ricordiamo come il club abbia fatto il primo passo formale, sebbene sembra aver tenuto aperta la porta per un'eventuale ristrutturazione di San Siro. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito alla questione.