Mirabelli: “Straordinario lavoro di Pioli, Maldini iconico: complimenti a tutti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan durante l’era ‘cinese’, ha parlato, in esclusiva ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, anche del momento attuale che vive la squadra rossonera.

“Oggi, lo splendido finale di stagione del Milan, la qualificazione all’Europa League, lo straordinario lavoro di Stefano Pioli, mi hanno reso felice. Paolo Maldini é iconico e sta lavorando molto bene. Faccio i miei complimenti a tutti e sono lieto che il club sia tornato sui suoi passi, confermando Stefano e non pensando più a Ralf Rangnick. Saggia decisione”.

“Io sono per la meritocrazia: Pioli ha guadagnato sul campo il diritto di continuare ad allenare il Milan”, ha concluso Mirabelli. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MIRABELLI >>>

