Mirabelli: “Rinnovo Donnarumma, ‘ricatterei’ Raiola. Ecco in che modo”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, dà un consiglio alla dirigenza rossonera per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Libero': "Raiola è stato bravo, ha già vinto arrivando a questa situazione. Ha il coltello dalla parte del manico, ma se fossi al Milan lo metterei con le spalle al muro. Gli farei un bel discorsetto, dicendogli che Gigio è un capitale intoccabile. O rinnova o il Milan non avrà più in rosa calciatori di Mino Raiola. Ci vuole coraggio, ma in questa situazione è l'unico modo. E il Milan deve farsi rispettare".