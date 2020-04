Mirabelli: “Rinnovo Donnarumma, operazione che oggi sembra irripetibile”

CALCIOMERCATO MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato oggi in esclusiva ai microfoni di ‘calciomercato.com‘.

In merito il suo rapporto con Mino Raiola, fortemente burrascoso sin dall’estate 2017 quando Mirabelli riuscì a strappare a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021, il dirigente calabrese ha affermato: “Raiola sa che ho giocato le uniche carte a mia disposizione per riuscire a fare il bene della società per cui lavoravo”.

“Chi adesso opera nel Milan può rendersi conto di quanto complicato sia rinnovare il contratto di Donnarumma, mentre io sono andato via lasciandolo a tre anni dalla scadenza. Un’operazione che oggi sembra irripetibile”, ha concluso Mirabelli sul tema. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android