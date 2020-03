Mirabelli: “Rangnick? Il Milan vorrà lottare per l’Europa League ogni tanto …”

NEWS MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato della scelta di Ivan Gazidis di puntare sul tedesco Ralf Rangnick per la prossima stagione. Queste le dichiarazioni di Mirabelli ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘:

“Studiare le lingue non basta. Il nostro calcio è particolare, diverso, molto conosciuto. In Italia abbiamo i migliori allenatori al mondo e i dirigenti e gli allenatori più bravi. Una scelta del genere vuol dire dover dare ulteriore tempo per far conoscere la realtà al nuovo arrivato. Evidentemente il Milan per scelta vuole continuare a lottare ogni tanto per l’Europa League e darsi del tempo prima di tornare grande come una volta. La proprietà comunque è di grande livello, con il giusto tempo e la giusta programmazione il Milan può fare grandi cose”.

Mirabelli è intervenuto anche a proposito del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, da lui portato a compimento nel 2017. Per le sue dichiarazioni sul tema, continua a leggere >>>

