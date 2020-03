Calciomercato Milan – Schira: “Donnarumma in vendita per risanare il bilancio”

CALCIOMERCATO MILAN – Come se non bastassero le vicissitudini societarie a turbare i sonni dei tifosi del Milan, arrivano, adesso, anche inquietanti notizie sul fronte mercato.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira, infatti, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, ha rivelato come, a fine stagione, molto probabilmente il portiere rossonero, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, possa salutare il Diavolo in via definitiva.

“Il Milan sta pensando di vendere Donnarumma per risanare il proprio bilancio aziendale – ha scritto Schira -. Real Madrid, PSG e Chelsea hanno già preso contatti con il suo agente, Mino Raiola, e sono pronte ad offrire 8 milioni di euro l’anno al portiere”.

Ma non è tutto perché, secondo Schira, “la Juventus osserva con attenzione gli sviluppi della vicenda” … E Zlatan Ibrahimovic, cosa farà a fine stagione? Per le ultime sullo svedese, continua a leggere >>>

